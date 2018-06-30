До финала чемпионата осталось:

Болельщики зарезали праздновавшего вылет сборной Германии соседа

Брайтаа и Шамас напали на Заера, когда он дома праздновал поражение сборной Германии в матче с Южной Кореей и вылет команды с мундиаля.

Фото : Bilal Hussein / AP30 июня 2018, 10:29

Болельщики сборной Германии из Бейрута Хусейн Ходра Брайтаа и Шамас убили соседа Мохаммеда Заера за то, что он праздновал вылет немцев с чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Newsweek.

Брайтаа и Шамас напали на Заера, когда он дома праздновал поражение сборной Германии в матче с Южной Кореей и вылет команды с мундиаля. Ему нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Полиция уже задержала одного из нападавших.

В Ливане болельщики сборной Бразилии по случаю провала Германии на мундиале также устроили команде «торжественные похороны». Фанаты прошли по центру Бейрута с плакатами и свечами, радуясь вылету немцев с чемпионата мира.

27 июня сборная Германии проиграла третий матч группового этапа чемпионата мира южнокорейцам со счетом 0:2 и лишилась шансов на выход в плей-офф. С тремя очками немцы заняли последнее место в квартете F.

В 2014 году команда Йоахима Лева стала чемпионом мира, победив в финале сборную Аргентины (1:0). В полуфинале немцы разгромили хозяев мундиаля бразильцев со счетом 7:1.


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