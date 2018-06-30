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В Аргентине попросили наказать чиновника за шутку над арабским фанатом на ЧМ

В соцсетях опубликовали видео, где Хуан Пабло Ольгин попросил болельщика-араба повторить на испанском языке призыв взорвать футбольный клуб из города Насчель.

Фото : соцсети30 июня 2018, 13:11

Аргентинские власти попросили лишить чиновника из населённого пункта Папагайос права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за шутки над фанатом-арабом, написала министр безопасности страны Патрисия Буллрич в "Твиттере".

Ранее в соцсетях опубликовали ролик, где аргентинец попросил фаната-араба, который не знает испанский язык, повторить за ним призыв взорвать футбольный клуб из Насчеля.

— Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб "Насчель", использовав и опорочив человека в тюрбане, — написала Буллрич.

Она отметила, что его Fan ID попросили отозвать. Сам поступок в Аргентине характеризуют как безответственный. Ольгин же извинился за произошедшее.


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