Немецкие болельщики массово сдают билеты на матчи плей-офф ЧМ-2018 и возвращаются домой

Сборная страны не сумела выйти из группы на ЧМ впервые в истории.

Болельщики сборной Германии после вылета национальной команды с ЧМ-2018 покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте ФИФА.

По данным ФИФА, всего болельщики из Германии приобрели около 70 тысяч билетов на матчи чемпионата мира. Сборная страны не сумела выйти из группы на ЧМ впервые в истории.

«Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы», – сообщили в ФИФА.

Многие немецкие болельщики сейчас в срочном порядке возвращаются домой. Сообщается, что рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные переполнены.

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