Месси и Ди Мария выйдут в стартовом составе против Франции

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До финала чемпионата осталось:
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Сборная Франции заняла первое место в турнирной таблице, Аргентина финишировала на второй строчке квартета.
Стал известен стартовый состав первого матча плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными командами Франции и Аргентины, сообщает Zakon.kz.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.
Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.
Сборная Франции заняла первое место в турнирной таблице, Аргентина финишировала на второй строчке квартета.
Игра плей-офф состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 20:00.
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