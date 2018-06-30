До финала чемпионата осталось:

Месси и Ди Мария выйдут в стартовом составе против Франции

Сборная Франции заняла первое место в турнирной таблице, Аргентина финишировала на второй строчке квартета.

Фото : Eurosport30 июня 2018, 19:20

Стал известен стартовый состав первого матча плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными командами Франции и Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.

Сборная Франции заняла первое место в турнирной таблице, Аргентина финишировала на второй строчке квартета.

Игра плей-офф состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 20:00.


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