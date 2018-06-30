Сборная Франции обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

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Сборные Франции и Аргентины открыли серию игр плей-офф чемпионата мира
Сборная Франции в матче плей-офф чемпионата мира обыграла команду Аргентины, сообщает Zakon.kz.
Матч прошел на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 4:3.
Счет в матче открыл Антуан Гризманн реализовывав пенальти, следом голом в составе южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария.
В начале второй половины игры гол на свой счет записал Габриэль Меркадо. На 57-й минуте игрок сборной Франции Бенжамен Павар сделал счет 2:2.
Спустя несколько минут Килиан Мбаппе оформил дубль. В компенсированное время аргентинцы усилиями Серхио Агуэро забили третий, но уйти от поражения не смогли.
Сборная Франции вышла в 1/4 чемпионата мира. Их соперником в четвертьфинале станет победитель пары Уругвай-Португалия.
Франция – Аргентина – 4:3
Голы: Антуан Гризманн(13), Анхель Ди Мария(41), Габриэль Меркадо(48), Бенжамен Павар(57), Килиан Мбаппе(64), Килиан Мбаппе(68), Серхио Агуэро (90+3)
Составы команд:
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.
Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.
Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран).
29 июня. Казань. Стадион «Казань Арена».
Фото fifa.com
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