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Сборная Франции обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборные Франции и Аргентины открыли серию игр плей-офф чемпионата мира

Фото : fifa.com30 июня 2018, 21:55

Сборная Франции в матче плей-офф чемпионата мира обыграла команду Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 4:3.

Счет в матче открыл Антуан Гризманн реализовывав пенальти, следом голом в составе южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария.

В начале второй половины игры гол на свой счет записал Габриэль Меркадо. На 57-й минуте игрок сборной Франции Бенжамен Павар сделал счет 2:2.

Спустя несколько минут Килиан Мбаппе оформил дубль. В компенсированное время аргентинцы усилиями Серхио Агуэро забили третий, но уйти от поражения не смогли.

Сборная Франции вышла в 1/4 чемпионата мира. Их соперником в четвертьфинале станет победитель пары Уругвай-Португалия.

Франция – Аргентина – 4:3

Голы: Антуан Гризманн(13), Анхель Ди Мария(41), Габриэль Меркадо(48), Бенжамен Павар(57), Килиан Мбаппе(64), Килиан Мбаппе(68), Серхио Агуэро (90+3)

Составы команд:

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран).

29 июня. Казань. Стадион «Казань Арена».

Фото fifa.com


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