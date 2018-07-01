До финала чемпионата осталось:

Португалия проиграла Уругваю и вылетела с чемпионата мира

Победу сборной Уругвая принес дубль Кавани.

Фото : fifa.com1 июля 2018, 01:57

Сборная Португалии проиграла уругвайцам в матче плей-офф чемпионата мира по футболу и завершила свое выступление на турнире, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканцев.

После первого тайма уругвайцы вели со счетом 1:0. Быстрый гол на 7-й минуте забил Эдинсон Кавани.

Португальцам удалось отыграться лишь во второй половине. После розыгрыша углового в штрафной соперника, Пепе головой отправил мяч в ворота.

Победу сборной Уругвая принес дубль Кавани, второй гол нападающий забил на 62-й минуте основного времени.

В 1/4 финала Уругвай встретится с командой Франции, которая ранее обыграла аргентинскую сборную. Игра пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

Уругвай – Португалия – 2:1
Голы: Эдинсон Кавани (7), Пепе (55), Эдинсон Кавани(62).
Составы команд:
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.
Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш.
Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика).
29 июня. Сочи. Стадион «Фишт».


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