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Кантона высмеял Неймара, сравнив его со своим новым чемоданом

В последнее время над нападающим сборной Бразилии регулярно подшучивают.

Фото : Getty Images1 июля 2018, 09:33

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона снова высмеял нападающего национальной команды Бразилии и «ПСЖ» Неймара, пишет "Чемпионат".

Француз опубликовал видео, в котором сравнил бразильца со своим новым чемоданом.

«Это мой новый багаж, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться.

Кстати, Неймар, ты великолепный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку», — сказал Кантона в видео на своей странице в «Инстаграм».


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