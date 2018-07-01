Кантона высмеял Неймара, сравнив его со своим новым чемоданом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона снова высмеял нападающего национальной команды Бразилии и «ПСЖ» Неймара, пишет "Чемпионат".

Француз опубликовал видео, в котором сравнил бразильца со своим новым чемоданом.

Кстати, Неймар, ты великолепный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку», — сказал Кантона в видео на своей странице в «Инстаграм».