Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 1 июля

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
В стартовом матче сборная России будет противостоять команде Испании.
1 июля путевки в четвертьфинал чемпионата мира разыграют сборные России и Испании, а также команды Хорватии и Дании, сообщает Zakon.kz.
В стартовом матче воскресного игрового дня в Москве, на стадионе «Лужники» сборная России в рамках 1/8 финала будет противостоять команде Испании. Игра состоится в 20:00 по времени Астаны.
Матч рассудит судейская бригада во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов.
В 00:00 в Нижнем Новгороде в рамках плей-офф состоится противостояние сборных команд Хорватии и Дании.
Главным арбитром встречи станет аргентинец Нестор Питана.
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