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Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 1 июля

В стартовом матче сборная России будет противостоять команде Испании.

Фото : RT1 июля 2018, 10:02

1 июля путевки в четвертьфинал чемпионата мира разыграют сборные России и Испании, а также команды Хорватии и Дании, сообщает Zakon.kz.

В стартовом матче воскресного игрового дня в Москве, на стадионе «Лужники» сборная России в рамках 1/8 финала будет противостоять команде Испании. Игра состоится в 20:00 по времени Астаны.
Матч рассудит судейская бригада во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов.

В 00:00 в Нижнем Новгороде в рамках плей-офф состоится противостояние сборных команд Хорватии и Дании.
Главным арбитром встречи станет аргентинец Нестор Питана.


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