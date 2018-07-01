Букмекеры сделали прогноз на матчи 1/8 финала Испания-Россия

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По мнению букмекеров, преимущество в поединке на стороне испанской команды.
Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» определили победителей игр, которые пройдут 1 июля в рамках чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
По мнению букмекеров, преимущество в поединке Испания-Россия, на стороне испанской команды.
«Олимп» на победу "красной фурии" принимает ставки с коэффициентом 1.63. На успех хозяев турнира – 6.17. Ничья в этом поединке оценивается в 4.06.
В матче Хорватия-Дания, эксперты отдают предпочтение хорватам, коэффициент их на победу – 1.82. Успех сборной датчан оценивается котировкой - 5.6. Равный счет – 3.43.
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