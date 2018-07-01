До финала чемпионата осталось:

Букмекеры сделали прогноз на матчи 1/8 финала Испания-Россия

По мнению букмекеров, преимущество в поединке на стороне испанской команды.

Фото : saratov.bezformata.ru1 июля 2018, 10:30

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» определили победителей игр, которые пройдут 1 июля в рамках чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

По мнению букмекеров, преимущество в поединке Испания-Россия, на стороне испанской команды.
«Олимп» на победу "красной фурии" принимает ставки с коэффициентом 1.63. На успех хозяев турнира – 6.17. Ничья в этом поединке оценивается в 4.06.

В матче Хорватия-Дания, эксперты отдают предпочтение хорватам, коэффициент их на победу – 1.82. Успех сборной датчан оценивается котировкой - 5.6. Равный счет – 3.43.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
01 июля в 20:00 -
02 июля в 00:00 -
02 июля в 20:00 -
03 июля в 00:00 -
03 июля в 20:00 -
04 июля в 00:00 -
06 июля в 20:00 -
07 июля в 00:00 -
07 июля в 20:00 -
08 июля в 00:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ