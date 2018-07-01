Российские футболисты обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

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До финала чемпионата осталось:
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Встреча с командой Испании состоится 1 июля в «Лужниках».
Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам. Запись опубликована в Twitter-аккаунте национальной команды.
Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов поблагодарили россиян за поддержку во время группового этапа и пообещали «выложиться на 100 процентов в предстоящем тяжелом матче. Поддерживайте нас, и мы будем радовать вас», — заявил Зобнин.
Черышев, в свою очередь, пообещал «идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами».
29 июня нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что победа над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сопоставима с чудом. Он заявил, что он вместе с командой «будут умирать на поле», чтобы показать результат.
Встреча с командой Испании состоится 1 июля в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени (20.00 по времени Астаны).
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.
Футболисты @TeamRussia записали обращение к болельщикам#вместемыкоманда#занасзавсехзакаждого pic.twitter.com/N1Lbdifgbr— Сборная России (@TeamRussia) 30 июня 2018 г.
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