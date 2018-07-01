Игнашевич, Жирков, Дзюба в составе сборной России на матч с Испанией

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Начало матча в 20:00.
Стал известен состав матча плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Испании, сообщает Zakon.kz.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.
Испания: Де Хеа - Начо, Пике, Рамос, Альба - Коке, Бускетс, Сильва, Иско, Асенсио - Коста.
Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Начало матча в 20:00.
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