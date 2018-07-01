До финала чемпионата осталось:

Игнашевич, Жирков, Дзюба в составе сборной России на матч с Испанией

Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Начало матча в 20:00.

Фото : RT1 июля 2018, 19:10

Стал известен состав матча плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Испании, сообщает Zakon.kz.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.

Испания: Де Хеа - Начо, Пике, Рамос, Альба - Коке, Бускетс, Сильва, Иско, Асенсио - Коста.

Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Начало матча в 20:00.


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