До финала чемпионата осталось:

Кот научился кричать "Гол!"

Хозяин кота просматривал футбольный матч и не удержал своих эмоций.

Фото : скриншот1 июля 2018, 19:10

В Сети стало набирать популярность видео с котом, который кричит "Гол!", сообщает Zakon.kz.

Хозяин кота просматривал футбольный матч и не удержал своих эмоций. Преданное животное решило повторить за ним, и у кота не плохо получилось.

Так ЧМ-2018 по футболу стал популярным не только среди людей, но и вовлек питомцев.


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