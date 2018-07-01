Кот научился кричать "Гол!"

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Хозяин кота просматривал футбольный матч и не удержал своих эмоций.
В Сети стало набирать популярность видео с котом, который кричит "Гол!", сообщает Zakon.kz.
Хозяин кота просматривал футбольный матч и не удержал своих эмоций. Преданное животное решило повторить за ним, и у кота не плохо получилось.
Так ЧМ-2018 по футболу стал популярным не только среди людей, но и вовлек питомцев.
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