Кот научился кричать "Гол!"

Хозяин кота просматривал футбольный матч и не удержал своих эмоций.

В Сети стало набирать популярность видео с котом, который кричит "Гол!", сообщает Zakon.kz.

Хозяин кота просматривал футбольный матч и не удержал своих эмоций. Преданное животное решило повторить за ним, и у кота не плохо получилось.

Так ЧМ-2018 по футболу стал популярным не только среди людей, но и вовлек питомцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!