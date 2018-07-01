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Впервые в истории ЧМ состоялась 4-я замена в дополнительное время

На 97-й минуте встречи хавбек Зенита Александр Ерохин заменил партнера по клубу Далера Кузяева.

Фото : Чемпионат.com1 июля 2018, 22:25

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел четвертую замену в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, дополнительное время), передает m.sports.ru.

На 97-й минуте встречи хавбек «Зенита» Александр Ерохин заменил партнера по клубу Далера Кузяева.

Это первая в истории чемпионатов мира четвертая замена, разрешенная в дополнительное время.

Ранее Владимир Гранат поменял Юия Жиркова, Денис Черышев – Александра Самедова, а Федор Смолов – Артема Дзюбу.

У испанцев также состоялась четвертая замена: форвард Родриго вышел вместо хавбека Иско.


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