Сборная России обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Серия пенальти выявила победителя.

Сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Москве, на стадионе «Лужники», завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3).

Счет во встрече открыл Сергей Игнашевич, оформив автогол. На 12-й минуте встречи Игнашевич в падении отставил ногу, от которой мяч рикошетом попал в ворота Акинфеева. Под конец первого тайма россияне сравняли счет. На 41-й минуте Артем Дзюба успешно реализовал пенальти.

В основное время команды не выявили победителя. Овертайм оказался безголевым, победителя выявила серия пенальти.

Пенальти у россиян забили Федор Смолов (1:1), Сергей Игнашевич (2:2), Александр Головин (2:3), Денис Черышев (3:4).

У испанцев Андрес Иньеста (1:0), Жерар Пике (2:1), Серхио Рамос (3:3). Не сумели забить Коке и Яго Аспас.

Сборная России в четвертьфинале встретится с победителем другого матча 1/8 финала между Хорватией и Данией, который пройдет позднее в Нижнем Новгороде.

Испания – Россия – 1:1, пенальти — 4-3

Голы: Сергей Игнашевич(12), Артём Дзюба(41), пенальти: Андрес Иньеста, Фёдор Смолов, Жерар Пике, Сергей Игнашевич, Александр Головин, Серхио Рамос, Денис Черышев.

Составы команд:

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.

Испания: Де Хеа - Начо, Пике, Рамос, Альба - Коке, Бускетс, Сильва, Иско, Асенсио - Коста.

Главный арбитр: Бьорн Куйперс ( Нидерланды).

1 июля. Москва. Стадион «Лужники».

Фото fifa.com

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