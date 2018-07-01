Как отреагировали болельщики на победу сборной России

Сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира.

Радости российских болельщиков нет предела. Zakon.kz сделал подборку ярчайших из них.

Сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира. Игра прошла в Москве, на стадионе «Лужники», завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3).

Рады не только фанаты футбола, но и звезды шоу-бизнеса. Анита Цой и Филипп Киркоров поздравили футболистов.

Поздравил сборную Дмитрий Медведев.

ДА ХОТЬ ПЕНСИИ ОТМЕНИТЕ ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕ pic.twitter.com/HhTtle6D4e — Двач (@ru2ch) 1 июля 2018 г.

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