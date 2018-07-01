Объявлен стартовый состав сборной Дании на матч с Хорватией

Игра пройдет на стадионе "Нижний Новгород". Начало игры в 00:00.

Стал известен состав матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Хорватия-Дания, сообщает Zakon.kz.

Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Ребич, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич - Манджукич.

Дания: Шмайхель - Кнудсен, Йергенсен, Кьер, Дальсгор - Кристенсен, Дилэйни, Эриксен - Юрари, Корнелиус, Бретуэйт.

Игра пройдет на стадионе "Нижний Новгород". Начало игры в 00:00.

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