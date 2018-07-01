Россия ликует от победы над Испанией в ЧМ-2018

Сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира.

Завтра понедельник, но это не останавливает россиян перед празднованием победы сборной, передает Zakon.kz.

Сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира. Игра прошла в Москве, на стадионе «Лужники», завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3).

Вот так радуются сами футболисты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!