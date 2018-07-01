Россия ликует от победы над Испанией в ЧМ-2018

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До финала чемпионата осталось:
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Сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира.
Завтра понедельник, но это не останавливает россиян перед празднованием победы сборной, передает Zakon.kz.
Сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира. Игра прошла в Москве, на стадионе «Лужники», завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3).
Вот так радуются сами футболисты.
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