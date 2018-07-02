До финала чемпионата осталось:

Завершился первый тайм матча Дания-Хорватия

Игра проходит на стадионе в Нижнем Новгороде.

Фото : fifa.com2 июля 2018, 00:49

Завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании. По итогам первого тайма счет 1:1, сообщает Zakon.kz.

На 2-й минуте матча нападающий Матиас Занка Йоргенсен открыл счет в матче, через две минуты соперники уже сравняли счет. Отличился Марио Манджукич.

Сборная Хорватии выиграла группу D, Дания вышла со второго места в группе C. Игра проходит на стадионе в Нижнем Новгороде.


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