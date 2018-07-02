Король Испании поздравил Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

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Матч Испания — Россия проходил на столичном стадионе «Лужники».
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с королем Испании Филиппом VI после победы национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над испанцами, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной», — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что испанский монарх поздравил российского лидера с выходом в четвертьфинал домашнего мундиаля.
«Владимир Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом», — заключил Песков.
Матч Испания — Россия проходил на столичном стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее подопечные Станислава Черчесова.
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