До финала чемпионата осталось:

Король Испании поздравил Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

Матч Испания — Россия проходил на столичном стадионе «Лужники».

Фото : ИА Regnum2 июля 2018, 01:35

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с королем Испании Филиппом VI после победы национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над испанцами, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


«Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что испанский монарх поздравил российского лидера с выходом в четвертьфинал домашнего мундиаля.

«Владимир Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом», — заключил Песков.

Матч Испания — Россия проходил на столичном стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее подопечные Станислава Черчесова.


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