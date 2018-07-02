Сборная Хорватии обыграла Данию в серии пенальти

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии обыграла команду Дании и вышла в следующий тур соревнований, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.



На 2-й минуте матча нападающий Матиас Занка Йоргенсен открыл счет в матче, через две минуты соперники уже сравняли счет. Отличился Марио Манджукич.

Дополнительное время не выявило победителя, судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой удача оказалась на стороне хорватов.



Пенальти у хорват забили Андрей Крамарич, Лука Модрич, Иван Ракитич, не забили Милан Бадель и Йосип Пиварич

У сербов ворота поразили Симон Кьер и Микаэль Крун-Дели.

Кристиан Эриксен, Лассе Шене и Николай Йергенсен оказались менее удачливы.

Соперником хорватов станет сборная России. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи.

Хорватия – Дания – 1:1, по пенальти 3:2

Голы: Матиас Занка Йоргенсен (2), Марио Манджукич (4), пенальти: Андрей Крамарич, Лука Модрич, Иван Ракитич, Симон Кьер и Микаэль Крун-Дели.

Составы команд :

Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Ребич, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич - Манджукич.

Дания: Шмайхель - Кнудсен, Йергенсен, Кьер, Дальсгор - Кристенсен, Дилэйни, Эриксен - Юрари, Корнелиус, Бретуэйт.

Главный арбитр: Нестор Питана Аргентина).

28 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

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