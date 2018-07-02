Сборная Хорватии обыграла Данию в серии пенальти

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Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.
В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии обыграла команду Дании и вышла в следующий тур соревнований, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.
На 2-й минуте матча нападающий Матиас Занка Йоргенсен открыл счет в матче, через две минуты соперники уже сравняли счет. Отличился Марио Манджукич.
Дополнительное время не выявило победителя, судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой удача оказалась на стороне хорватов.
Пенальти у хорват забили Андрей Крамарич, Лука Модрич, Иван Ракитич, не забили Милан Бадель и Йосип Пиварич
У сербов ворота поразили Симон Кьер и Микаэль Крун-Дели.
Кристиан Эриксен, Лассе Шене и Николай Йергенсен оказались менее удачливы.
Соперником хорватов станет сборная России. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи.
Хорватия – Дания – 1:1, по пенальти 3:2
Голы: Матиас Занка Йоргенсен (2), Марио Манджукич (4), пенальти: Андрей Крамарич, Лука Модрич, Иван Ракитич, Симон Кьер и Микаэль Крун-Дели.
Составы команд :
Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Ребич, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич - Манджукич.
Дания: Шмайхель - Кнудсен, Йергенсен, Кьер, Дальсгор - Кристенсен, Дилэйни, Эриксен - Юрари, Корнелиус, Бретуэйт.
Главный арбитр: Нестор Питана Аргентина).
28 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
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