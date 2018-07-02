Тренер сборной Хорватии дал прогноз на матч с Россией

По словам тренера, он будет настраивать своих подопечных на встречу с Россией как на финал.

Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против сборной России будет потрясающим зрелищем для всего мира, заявил главный тренер команды Хорватии Златко Далич, назвав команду Станислава Черчесова "великим соперником". Об этом пишет РИА Новости.

Сборная Хорватии победила в воскресенье датчан и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится 7 июля в Сочи с россиянами. Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти со счетом 3:2 победили хорваты. Сборная России ранее в этот же день сыграла в основное и дополнительное время вничью с Испанией (1:1), а в серии пенальти одержала верх со счетом 4:3.

"Для нас каждый следующий матч - самый важный. Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой", - заявил Далич.

"Россия - это сложный соперник, великий соперник. Мы постараемся не растерять осторожность, постараемся сыграть еще сильнее, чем до этого", - пообещал хорватский наставник.

По словам тренера, он будет настраивать своих подопечных на встречу с Россией как на финал. "В Сочи будет жарко, просто не будет никому. Это будет колоссальное испытание. Думаю, это будет потрясающее зрелище для всего мира", - добавил Далич, напомнив, что турнир уже покинули такие сильные команды, как Аргентина, Португалия и Египет.

"Мы приехали сюда ради того, чтобы играть футбол, и для того, чтобы наша страна гордилась нами", - добавил тренер.

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