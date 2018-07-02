Рэпер T-killah набил татуировку на лице после победы сборной России

Ранее музыкант написал на своей странице, что набьет татуировку на лице, если команде Станислава Черчесова удастся попасть в четвертьфинал мундиаля.

Рэп-исполнитель T-killah (Александр Тарасов) выложил в своем Instagram видео, как ему делают татуировку "РОССИЯ ИГОРЬ" на лице после победы российской сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании, передает РИА Новости.

Ранее музыкант написал на своей странице, что набьет татуировку на лице, если команде Станислава Черчесова удастся попасть в четвертьфинал мундиаля.

Пользователи Instagram начали активно обсуждать поступок рэпера в комментариях. В частности, некоторые из подписчиков предположили, что татуировка Тарасова временная, и вскоре музыканта можно будет вновь увидеть без нее. Другие, в свою очередь, похвалили T-killah за то, что тот держит свое слово.

Встреча сборных России и Испании прошла в воскресенье на московском стадионе "Лужники" и завершилась в основное и добавленное время со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти сравнял счет. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты - 4:3. Соперником россиян в четвертьфинале чемпионата мира станет команда Хорватии, которая обыграла датчан в Нижнем Новгороде.

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