"Муторно, утомительно". Лоза раскритиковал сборную России после матча с Испанией

По его словам, такой матч, как тот, что провели россияне, "будут показывать футбольным фанатам в аду".

Фото : © L!FE/Владимир Суворов

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал игру сборной России по футболу после победного матча с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира. По мнению артиста, российским игрокам в первую очередь помогла родная земля и поддержка фанатов. — Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счёт пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол, — сказал Лоза РИА "Новости". Музыкант также добавил, что матч получился "длинный, муторный, утомительный". — Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше, — подытожил Лоза. Напомним, сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке