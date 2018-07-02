До финала чемпионата осталось:

"Муторно, утомительно". Лоза раскритиковал сборную России после матча с Испанией

По его словам, такой матч, как тот, что провели россияне, "будут показывать футбольным фанатам в аду".

Фото : © L!FE/Владимир Суворов2 июля 2018, 08:27

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал игру сборной России по футболу после победного матча с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира. По мнению артиста, российским игрокам в первую очередь помогла родная земля и поддержка фанатов.

— Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счёт пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол, — сказал Лоза РИА "Новости".

Музыкант также добавил, что матч получился "длинный, муторный, утомительный".

— Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше, — подытожил Лоза.

Напомним, сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.


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