Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 2 июля

Начало игр в 20:00 и 00:00.

2 июля на чемпионате мира состоятся очередные два матча 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

Первыми путевку в четвертьфинал оспорят команда Бразилии и Мексики. Игра пройдет в 20:00 по времени Астаны на стадионе «Самара Арена».

Матч рассудит судейская бригада во главе с итальянцем Джанлука Рокки.

Во втором матче дня на поле сразятся команды Бельгии и Японии. Матч состоится в Ростове-на-Дону, в 00:00.

Главным арбитром назначен Маланг Дьедиу из Сенегала.

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