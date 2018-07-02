Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 2 июля

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Начало игр в 20:00 и 00:00.
2 июля на чемпионате мира состоятся очередные два матча 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.
Первыми путевку в четвертьфинал оспорят команда Бразилии и Мексики. Игра пройдет в 20:00 по времени Астаны на стадионе «Самара Арена».
Матч рассудит судейская бригада во главе с итальянцем Джанлука Рокки.
Во втором матче дня на поле сразятся команды Бельгии и Японии. Матч состоится в Ростове-на-Дону, в 00:00.
Главным арбитром назначен Маланг Дьедиу из Сенегала.
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|02 июля в 20:00
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