Букмекеры верят в победу Бразилии в матче в Мексикой

Коэффициент на успех бразильцев 1.54

Спортивные эксперты букмекерской конторы «Олимп» определили победителей игр третего дня игр плей-офф чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

По мнению букмекеров, в поединке Бразилия-Мексика, преимущество ожидаемо на стороне бразильской команды. Ставка на победу пятикратных чемпионов мира - 1.54. На победу их оппонентов 7.03. Равный счет - 4.41.

«Команды играли на прошлом чемпионате мира, игра закончилась вничью 0:0. Думаю, легкой игры у Бразилии не будет. Тренер бразильцев заложник того, что он вынужден ставить Неймара, который явно не в порядке. Мексика провалила матч последнего тура, перечеркнув впечатления от яркой игры и победы над Германией. Я думаю, что шансов на выход в 1/4 у Мексики практически нет, но в одни ворота игры тоже быть не должно, потому что Бразилия не оставляет ощущения команды, которая может существенно прибавить», - считает футбольный комментатор Георгий Черданцев.

«Думаю, Бразилия выиграет. Виден запас. Но главное - мексиканцы играли в группе все хуже с каждым матчем. Бразильцев трудно обыграть, не превзойдя их в движении. Не вижу для подобных предположений никаких резонов. Но все-таки эта пара особая: месиканцы Бразилию отродясь не боялись - и в обороне отсиживаться не будут. Потому рискну предположить что-то между 2-0 и 2-1. А еще, мне кажется, пора и Неймару начать забивать. Возможно, и с пенальти: ведь бразильцы их еще не били», - отмечает спортивный эксперт Юрий Розанов.

В матче между командами Бельгии и Японии эксперты считают фаворитом европейцев. Котировка на победу бельгийцев - 1.4., Ничья - 4.96. Коэффициент на успех «синих самураев» - 9.5.

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