Российского вратаря Игоря Акинфеева изобразили святым

Лицо Акинфеева в анфас при помощи фотошопа поместили на стилизованное изображение иконы.

Екатеринбургские болельщики вывесили фотографию российского вратаря Игоря Акинфеева в образе православного святого после победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Об этом сообщает e1.ru.

Отредактированный снимок вратаря национальной команды появился на балконе в центре Екатеринбурга во время празднований победы сборной России над командой Испании. Лицо Акинфеева в анфас при помощи фотошопа поместили на стилизованное изображение иконы.

1 июля сборная России победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Акинфеев был признан лучшим игроком матча. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также не выявили победителя. В серии пенальти россияне выиграли со счетом 4:3, Акинфеев отразил два удара.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии, которая по пенальти победила датчан. Матч состоится 7 июля в Сочи.

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