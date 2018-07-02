Два лидера сборной Мексики покрасили волосы перед матчем с Бразилией

Чичарито и Лайюн сменили имидж перед игрой 1/8 финала чемпионата мира.

Два игрока сборной Мексики сменили имидж перед игрой с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.

Хавьер Эрнандес и Мигель Лайюн на открытой тренировке перед встречей с бразильцами вышли блондинами.

Рамос сыграл в матче с Россией со странной прической, а аргентинцы дружно сходили к парикмахеру перед матчем с Францией.

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