До финала чемпионата осталось:

Два лидера сборной Мексики покрасили волосы перед матчем с Бразилией

Чичарито и Лайюн сменили имидж перед игрой 1/8 финала чемпионата мира.

Фото : Getty Images2 июля 2018, 19:57

Два игрока сборной Мексики сменили имидж перед игрой с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.

Хавьер Эрнандес и Мигель Лайюн на открытой тренировке перед встречей с бразильцами вышли блондинами.

Рамос сыграл в матче с Россией со странной прической, а аргентинцы дружно сходили к парикмахеру перед матчем с Францией.

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