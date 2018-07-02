Два лидера сборной Мексики покрасили волосы перед матчем с Бразилией

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Чичарито и Лайюн сменили имидж перед игрой 1/8 финала чемпионата мира.
Два игрока сборной Мексики сменили имидж перед игрой с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.
Хавьер Эрнандес и Мигель Лайюн на открытой тренировке перед встречей с бразильцами вышли блондинами.
Рамос сыграл в матче с Россией со странной прической, а аргентинцы дружно сходили к парикмахеру перед матчем с Францией.
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