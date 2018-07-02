Сборная Бразилии вышла в 1/4 чемпионата мира по футболу

Сборная Мексики покидает чемпионат после первого раунда плей-офф.

Сборная Бразилии обыграла Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0.

Бразилия вышла вперед в начале второго тайма. Неймар в подкате отправил мяч в пустые ворота. Под конец матча Роберто Фирмино удвоил преимущество.

Мексиканцы храбро сражались, но бразильцы были лучшими. Сборная Мексики покидает чемпионат после первого раунда плей-офф.

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал мундиаля, где встретится с победителем пары Бельгия — Япония.

Бразилия – Мексика – 2:0

Голы: Неймар (51), Роберто Фирмино (88).

Составы команд:

Бразилия: Алисон Бекер, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Филипе Луис, Габриэл Жезус, Неймар, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Фагнер.

Мексика: Гильермо Очоа, Уго Айяла, Карлос Кальседо, Рафаэль Маркес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Эдсон Альварес, Ирвин Лосано, Хесус Гальярдо.

Главный судья: Джанлука Рокки (Италия).

2 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

Фото fifa.com

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