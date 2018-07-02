Сборная России принесла 16 млн долларов

И это еще не предел.

В связи с выходом сборной России в четвертьфинал чемпионата мира Российский футбольный союз (РФС) уже точно получит от Международной федерации футбола (ФИФА) не меньше 16 миллионов долларов. Больше РФС зарабатывал только за счет Евро-2008. Если же команда пройдет хорватов, то рекорд 10-летней давности может пасть.

Сборная России в серии пенальти одолела испанцев и принесла РФС солидный доход: согласно положению ФИФА о призовых за выступление команд на ЧМ-2018, Союзу будет перечислено минимум 16 миллионов долларов. К этой сумме можно приплюсовать 1,5 миллиона долларов, которые РФС получил за участие команды в турнире. Итого: 17,5 миллиона долларов.

Призовые национальным ассоциациям, чьи команды участвуют/участвовали в финальной стадии ЧМ-2018, ФИФА распределяет по следующей схеме:

победитель – 38 миллионов;

второе место – 28 миллионов;

третье место – 24 миллиона;

четвертое место – 22 миллиона;

5-е – 8-е места – 16 миллионов (на всех – 64 миллиона);

9-е – 16-е места – 12 миллионов (на всех – 96 миллионов);

17-е – 32-е места – 8 миллионов (на всех – 128 миллионов).

Таким образом, если сборная России 7 июля в Сочи обыграет хорватов и выйдет в полуфинал, то РФС гарантированно заработает 22 миллиона долларов (с учетом 1,5 миллиона за участие – 23,5). Это, как минимум, сравняется с рекордными призовыми, которые национальная команда когда-либо приносила РФС.

В 2008 году за счет удачного выступления российской сборной на Евро-2008 федерация заработала 14,5 миллиона евро, а это 22,8 миллиона долларов по курсу лондонского межбанковского рынка на первый день турнира. 7,5 миллиона евро РФС тогда получил благодаря участию команды в групповом этапе, по 1 миллиону – благодаря победам над греками (1:0) и шведами (2:0), 2 миллиона – благодаря попаданию в четвертьфинал, 3 миллиона – благодаря выходу в полуфинал. Если бы Россия вышла в финал, и там бы победила, то РФС пополнил бы свою казну еще 7,5 миллиона евро.

ФИФА увеличивает сумму призовых уже пять чемпионатов мира подряд. В 2002-м общий пул составлял 154 миллиона долларов, в 2006-м – 282. С 2010-го Международная федерация футбола стала давать деньги еще и клубам, чьи футболисты участвуют в планетарном форуме. В ЮАР эти выплаты достигли 420 миллионов, в Бразилии – 564. Сейчас ФИФА потратит 791 миллион. 400 уйдут на призовые, 209 – базовая компенсация клубам, еще 134 переведут клубам, чьи футболисты получат травмы в сборных. Оставшиеся 48 миллионов – бонусы за попадание на турнир (по 1,5 миллиона).

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ СБОРНАЯ РОССИИ

Призовые сборной России на крупных турнирах в XXI веке

ЧМ-2002 Групповой турнир 4,5 млн франков (2,9 млн долларов)

ЧЕ-2004 Групповой турнир 8,5 млн франков (6,7 млн долларов)

ЧЕ-2008 1/2 финала 14,5 млн евро (22,8 млн долларов)

ЧЕ-2012 Групповой турнир 10,5 млн евро (13 млн долларов)

ЧМ-2014 Групповой турнир 9,5 млн долларов

ЧЕ-2016 Групповой турнир 8,5 млн евро (9,6 млн долларов)

КК-2017 Групповой турнир 1,7 млн долларов

ПРЕМИАЛЬНЫЕ

Часть денег, которые выделит ФИФА, будет отдана в качестве премиальных футболистам и штабу сборной России, в майском интервью "СЭ" рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

– 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира, – сказал Алаев. – Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы (в 1/8 финала) сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться.

– Как? Определенную часть заберет федерация – покрыть расходы на сборы и тому подобное. Оставшаяся часть будет делиться между футболистами, тренерами и административным штабом сборной. В общем, финансовый вопрос больше не вызывает никакого ажиотажа, – резюмировал Алаев.

Сборная России принесла РФС "сверху" уже не 4, а 8 миллионов долларов. Логично предположить, что чем дальше пройдет команда, тем выше будут ее премиальные.

Что касается топ-сборных, то официальные суммы премиальных для игроков обнародовал только Германский футбольный союз. Он был готов выделить на команду 8 миллионов евро, если бы она защитила чемпионский титул. Другими словами, каждый футболист получил бы 350 тысяч евро за золото, 200 тысяч – за серебро, 150 тысяч – за бронзу и 125 тысяч – за четвертое место. Однако команда Германии провалилась, не сумев выйти из группы.

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