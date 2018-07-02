Испанские СМИ раскритиковали Россию за «дремучий деревенский футбол»

Закончилось все русской рулеткой — серией пенальти.

Испанские СМИ прокомментировали поражение сборной страны по футболу от России в матче Чемпионата мира.

В частности, газета Marca выразила досаду по поводу проигрыша «слабейшей сборной России за последние 30 лет без единой звезды в составе». Манеру игры россиян издание назвало «деревенской, дремучей и устаревшей».

«Испания устала катать мяч по полю, а Россию это ничуть не волновало. В серии пенальти два удара отбил Игорь Акинфеев, поймавший вдохновение в этом матче», — отмечает Marca.

El País пишет, что «азарта у русских было много, а игры — мало», и сравнивает уровень российских футболистов с Ираном и Марокко.

«Будем откровенны — Россия не продемонстрировала почти ничего, Испания — и того меньше. Команды показали футбол, от которого тянуло в сон», — критикует издание обе команды.

В свою очередь, издание AS посетовало на «нехватку нацеленности на результат у Испании, чтобы превзойти гораздо более слабого соперника». Россия в этой ситуации «выжала из себя максимум и использовала все свои скромные возможности», замечает автор.

«Закончилось все русской рулеткой — серией пенальти. В ней Игорь Акинфеев выглядел очень уверенно, отразив два удара», — резюмируется в статье.

В воскресенье Россия победила испанцев в матче 1/8 финала ЧМ-2018 и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с хорватами.

Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!