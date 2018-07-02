Стали известны стартовые составы Бельгии и Японии

Мачт пройдет в Ростове-на-Дону, начало игры в 00:00.

Стал известен состав матча плей-офф чемпионата мира по футболу Бельгия – Япония, сообщает Zakon.kz.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Сёдзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагуси, Сибасаки.

Мачт пройдет в Ростове-на-Дону, начало игры в 00:00.

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