На новых купюрах нашли предсказание победы России над Испанией

Изображение, схожее с позой Акинфеева, расположено в небольшом голографическом прямоугольнике, который должен защищать банкноту от подделки.

Банк России похвалился своей сильной стороной — умением прогнозировать. В официальном Twitter-аккаунте регулятора появилось изображение новой купюры номиналом в 100 рублей, а также вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, который ногой отбивает удар с пенальти.

«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», — написал регулятор, намекая на то, что на новой банкноте было похожее изображение футболиста, который ногой отбивает мяч, схожее с фотографией Акинфеева, который отбил пенальти, что позволило сборной России выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Изображение, схожее с позой Акинфеева, расположено в небольшом голографическом прямоугольнике, который должен защищать банкноту от подделки.

Памятные банкноты номиналом в 100 рублей ввели в обращение в мае 2018 года. Купюра сделана из пластика. Изображение на банкноте, по замыслу ЦБ, «символизирует преемственность поколений». На купюре изображен мальчик, который мечтает повторить достижения легендарного советского вратаря Льва Яшина.

В воскресенье, 1 июля, сборная России одержала волевую победу над сборной Испанией в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Победа была одержана только в серии послематчевых пенальти, где главным героем стал вратарь российской сборной Игорь Акинфеев, отразивший два одиннадцатиметровых удара.

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