ЧМ-2018: Сборная Бельгии вырвала победу у Японии

Решающий гол на последних секундах матча забил Насер Шадли.

Сборная Бельгии вырвала победу у Японии в матче плей-офф чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:2.

Первыми счет в матче в начале второго тайма открыли японцы. Перехватив мяч в штрафной соперника, Генки Харагуси с правого угла штрафной поразил дальний угол ворот Куртуа. Спустя четыре минуты Такаси Инуи увеличил отставание европейцев, забив из-за предела штрафной.

Бельгийцы реабилитировались на 69-й минуте. В течение пяти минут голы забили Ян Вертонген и Маруан Феллайни. Решающий гол на последних секундах матча забил Насер Шадли.

Сборная Бельгии вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с командой Бразилии.

Бельгия – Япония – 3:2

Голы: Генки Харагуси(48), Такаси Инуи (52), Ян Вертонген (69), Маруан Феллайни(74),

Насер Шадли(90+4).

Составы команд:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Сёдзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагуси, Сибасаки.

Главный судья: Маланг Дьедиу (Сенегал).

2 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

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