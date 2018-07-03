Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 3 июля

Сегодня пройдут два заключительных матча 1/8 финала.

3 июля на чемпионате мира пройдут два заключительных матча 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

В первом матче сойдутся сборные Швеции и Швейцарии. Команды разыграют выход в четвертьфинал мундиаля в Санкт-Петербурге. Начало игры в 20:00 по времени Астаны.

Обслуживать матч будет Дамир Скомина из Словении.

Последний билет в четвертьфинал чемпионата разыграют сборные Колумбии и Англии. Игра пройдет в 00:00, на московском стадионе «Открытие Арена».

Игру рассудит американский арбитр Марк Гейгер.

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