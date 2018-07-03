Букмекеры оценили шансы Англии и Колумбии на победу в матче плей-офф

По мнению аналитиков последний билет в четвертьфинал чемпионата выиграет сборная Англии.

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» сделали прогнозы на заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

По мнению букмекеров, фаворитом в первом поединке дня Швеция - Швейцария являются швейцарцы, котировка на их успех - 2.73. Ничья - 3. Коэффициент на победу подопечных Янне Андерссона - 3.13.

По мнению аналитиков последний билет в четвертьфинал чемпионата выиграет сборная Англии. Котировка на победу англичан - 2.16. На успех сборной Колумбии - 4.05. Ничейный счет - 3.22.

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