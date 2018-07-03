Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет - Аршавин

Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически - футболист.

Нападающий ФК "Кайрат" Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на оставшемся пути чемпионата мира 2018, сообщает Zakon.kz.

По словам футболиста, у россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников.

"Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании", - сказал он.

Аршавин также дал оценку российским футболистам, и голкиперу в частности.

"Я не открою вам секрет, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков - все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас", - сказал Аршавин.

Андрей признался, что хотел бы, чтобы кубок чемпионата забрала сборные Бразилии или России.

Его напарник Бауыржан Исламхан был сдержаннее в прогнозах.

"Честно, я не знаю. Я болею за Аргентину и Испанию, но они уже вылетели. Я не знаю кто сейчас выиграет, честно. Болел за Испанию, но вот Россия ее домой отправила. Посмотрим, кто выиграет", - рассказал капитан алматинского футбольного клуба.

1 июля сборная России обыграла Испанию в матче плей-офф чемпионата мира. Счет по основному времени был 1:1. Однако в серии пенальти россияне вышли вперед, благодаря отраженному Акинфеевым удару.

Матч 1/4 финала Россия - Хорватия состоится 7 июля в 00:00 на сочинском стадионе Фишт.

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