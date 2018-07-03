В Москве появилось граффити с тремя болельщиками в кокошниках

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Тройка болельщиков, случайно попавшая в кадр, стала одним из главных мемов 2 июля.
На Окской улице в Москве появилось граффити c тремя болельщиками в кокошниках, прославившимися во время матча между Россией и Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018, передает Zakon.kz.
Тройка болельщиков, случайно попавшая в кадр, стала одним из главных мемов 2 июля. Фото с жующими хот-доги людьми разлетелось по соцсетям в шутках и фотожабах. При этом сами герои снимка, быстро идентифицированные СМИ, заявили, что удивлены такой популярности и ничего для нее не сделали, просто «перекусили хот-догов и так все получилось».
Автор граффити изобразил болельщиков с флагом России на щеках. На самом деле на правой стороне лица у всех троих красовался флаг Испании, а российский триколор на левой в кадр не попадал.
В матче 1/8 финала чемпионата мира, который прошел в воскресенье, россияне обыграли одного из фаворитов ЧМ-2018 — сборную Испании. Основное время игры закончилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти сборная России оказалась сильнее.
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