Японцы идеально вычистили раздевалку «Ростов-Арены» и оставили трогательное послание

Сборная Японии не отстает от своих болельщиков по части соблюдения чистоты.

Азиаты до блеска вычистили раздевалку «Ростов-Арены» после последнего для них матча на турнире – 1/8 финала против Бельгии. На столе японцы оставили записку с надписью «Спасибо», передает Eurosport.

Япония вела к 52-й минуте со счетом 2:0, но уступила еще в основное время – 2:3.

Решающий гол бельгийцев на 4-й добавленной минуте забил Насер Шадли.

Япония вышла в плей-офф со второго места в группе, потому что набрала меньше желтых карточек, чем Сенегал.

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