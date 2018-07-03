Японцы идеально вычистили раздевалку «Ростов-Арены» и оставили трогательное послание

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Сборная Японии не отстает от своих болельщиков по части соблюдения чистоты.
Азиаты до блеска вычистили раздевалку «Ростов-Арены» после последнего для них матча на турнире – 1/8 финала против Бельгии. На столе японцы оставили записку с надписью «Спасибо», передает Eurosport.
Япония вела к 52-й минуте со счетом 2:0, но уступила еще в основное время – 2:3.
Решающий гол бельгийцев на 4-й добавленной минуте забил Насер Шадли.
Япония вышла в плей-офф со второго места в группе, потому что набрала меньше желтых карточек, чем Сенегал.
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