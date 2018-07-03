Девятилетний казахстанец получил право вывести участников финала ЧМ-2018

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По словам мальчика, его любимой командой является Бразилия.
Девятилетний житель Астаны Мадали Исабек выведет на поле одного из футболистов - участников финала чемпионата мира-2018 по футболу в России, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 3 июля, в Алматы он получил свою путевку из рук лидеров "Кайрата" Андрея Аршавина и Бауыржана Исламхана.
Мальчик получил право выйти на матч с лучшими футболистами мира после того, как его отец принял участие в специальном розыгрыше.
Отец мальчика, Мейрамбек, рассказал, что сначала не поверил этому. Несколько дней он не говорил об этом своим близким и друзьям. Узнав об этом позже, рассказывает Мейрамбек, друзья по доброму завидовали и искренне обрадовались.
Мадали Исабек играет в футбол с друзьями во дворе, также он занимается на секции. Его мечта - играть в сборной Казахстана. Его любимой командой является Бразилия. А любимый игрок - Неймар. Мальчик посетовал, что его родители не разрешили ему покрасить волосы, как у бразильского футболиста
Напомним, финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Всего в рамках турнира были задействованы более полутора тысяч детей.
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