Девятилетний казахстанец получил право вывести участников финала ЧМ-2018

По словам мальчика, его любимой командой является Бразилия.

Девятилетний житель Астаны Мадали Исабек выведет на поле одного из футболистов - участников финала чемпионата мира-2018 по футболу в России, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 3 июля, в Алматы он получил свою путевку из рук лидеров "Кайрата" Андрея Аршавина и Бауыржана Исламхана.

Мальчик получил право выйти на матч с лучшими футболистами мира после того, как его отец принял участие в специальном розыгрыше.

Отец мальчика, Мейрамбек, рассказал, что сначала не поверил этому. Несколько дней он не говорил об этом своим близким и друзьям. Узнав об этом позже, рассказывает Мейрамбек, друзья по доброму завидовали и искренне обрадовались.

Мадали Исабек играет в футбол с друзьями во дворе, также он занимается на секции. Его мечта - играть в сборной Казахстана. Его любимой командой является Бразилия. А любимый игрок - Неймар. Мальчик посетовал, что его родители не разрешили ему покрасить волосы, как у бразильского футболиста

Напомним, финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Всего в рамках турнира были задействованы более полутора тысяч детей.

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