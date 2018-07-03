До финала чемпионата осталось:

Швеция — Швейцария. Стартовые составы команд

Начало игры в 20:00 по времени Астаны.

Фото : РИА Новости3 июля 2018, 19:02

Стал известен состав матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Швеция - Швейцария, сообщает Zakon.kz.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон - Экдаль, Свенссон, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Ланг, Аканджу, Джуру, Родригес - Джака, Бехрами, Джемаили, Цубер, Шакири - Дрмич.

Команды разыграют выход в четвертьфинал мундиаля в Санкт-Петербурге. Начало игры в 20:00 по времени Астаны.


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