Швеция — Швейцария. Стартовые составы команд

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Начало игры в 20:00 по времени Астаны.
Стал известен состав матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Швеция - Швейцария, сообщает Zakon.kz.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон - Экдаль, Свенссон, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.
Швейцария: Зоммер, Ланг, Аканджу, Джуру, Родригес - Джака, Бехрами, Джемаили, Цубер, Шакири - Дрмич.
Команды разыграют выход в четвертьфинал мундиаля в Санкт-Петербурге. Начало игры в 20:00 по времени Астаны.
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|03 июля в 20:00
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|14 июля в 20:00
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