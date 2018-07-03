Швеция — Швейцария не открыли счет в первом тайме матча плей-офф

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До финала чемпионата осталось:
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Первый тайм матча оказался безголевым
Завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии, сообщает Zakon.kz.
Первый тайм матча оказался безголевым. Шведы активно действовали на контратаках, часто имея возможности забить. Швейцарцы же ответили лишь одним голевым моментом.
Команды разыгрывают выход в четвертьфинал мундиаля в Санкт-Петербурге.
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