Сборная Швеции обыграла швейцарцев и вышла в ¼ чемпионата мира

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Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг.
Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг. Полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Швеции открыл счет в матче на 66-й минуте.
Сборная Швеции вышла в четвертьфинала чемпионата мира, где встретится с победителем пары Англия — Колумбия.
Швеция – Швейцария – 1:0
Голы: Эмиль Форсберг (66)
Составы команд:
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон - Экдаль, Свенссон, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.
Швейцария: Зоммер, Ланг, Аканджу, Джуру, Родригес - Джака, Бехрами, Джемаили, Цубер, Шакири - Дрмич.
Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения).
3 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
Фото fifa.com
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