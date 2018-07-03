Сборная Швеции обыграла швейцарцев и вышла в ¼ чемпионата мира

Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг.

Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг. Полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Швеции открыл счет в матче на 66-й минуте.

Сборная Швеции вышла в четвертьфинала чемпионата мира, где встретится с победителем пары Англия — Колумбия.

Швеция – Швейцария – 1:0

Голы: Эмиль Форсберг (66)

Составы команд:

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон - Экдаль, Свенссон, Форсберг, Классон - Берг, Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Ланг, Аканджу, Джуру, Родригес - Джака, Бехрами, Джемаили, Цубер, Шакири - Дрмич.

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения).

3 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

Фото fifa.com

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