Англичане не смогли забить Колумбии в первом тайме

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
По итогам первого тайма счет 0:0.
Завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англия - Колумбия, сообщает Zakon.kz.
По итогам первого тайма счет 0:0. Тайм прошел под прессингом и диктовкой Англии. Колумбии удалось контролировать быстрые переходы англичан, переходя в оборону.
Игра проходит на московском стадионе «Открытие Арена».
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