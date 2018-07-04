Англичане не смогли забить Колумбии в первом тайме

По итогам первого тайма счет 0:0.

Завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англия - Колумбия, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого тайма счет 0:0. Тайм прошел под прессингом и диктовкой Англии. Колумбии удалось контролировать быстрые переходы англичан, переходя в оборону.

Игра проходит на московском стадионе «Открытие Арена».

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