До финала чемпионата осталось:

Англичане не смогли забить Колумбии в первом тайме

По итогам первого тайма счет 0:0.

Фото : fifa.com4 июля 2018, 01:03

Завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англия - Колумбия, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого тайма счет 0:0. Тайм прошел под прессингом и диктовкой Англии. Колумбии удалось контролировать быстрые переходы англичан, переходя в оборону.

Игра проходит на московском стадионе «Открытие Арена».


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