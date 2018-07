Неймара пожелали выгонять с поля за позорное поведение

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал нападающего сборной Бразилии Неймара за позорное поведение на поле. Слова спортсмена приводит RT.

Его недовольство вызвал артистизм форварда, который склонен к симуляции.

The Neymar Drama as it unfolded. #NeverForget pic.twitter.com/qfUPOPb3VC