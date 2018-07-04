Сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти

Сборная Англии в 1/4 финала сыграет против Швеции.

Сборная Англии обыграла команду Колумбии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1, пенальти 4:3.

Первый гол в начале второго тайма забил нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии Гарри Кейн. Форвард реализовал одиннадцатиметровый на 57-й минуте, этот гол стал шестым забитым Кейном на чемпионате мира в России.

Колумбийцы сравняли счет на третей минуте дополнительного время. После розыгрыша углового в центр штрафной, Мина головой пробил в сторону ворот, мяч с отскоком от газона влетел в нижний угол ворот.

Исход матча не решился в овертайме. Команды провели серию пенальти.

У англичан забили Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер, Эрик Дайер, не забил Джордан Хендерсон.

У колумбийцев забили Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо, Луис Муриэль, не забили Матеус Урибе, Карлос Бакка.

Сборная Англии в 1/4 финала сыграет против национальной команды Швеции, которая ранее обыграла швейцарских футболистов.

Колумбия – Англия – 1:1, пенальти 4:3

Голы: Гарри Кейн (57), Мина (90+3), пенальти: Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо, Луис Муриэль, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер, Эрик Дайе.

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Янг, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Главный арбитр: Марк Гейгер (США)

3 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Фото fifa.com

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