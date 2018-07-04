Тренер сборной Колумбии: мы прекрасно выступили на этом чемпионате

Мы выложились, проделали огромную, тяжелую работу.

Главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман прокомментировал выступлении на чемпионате мира. Колумбийцы вылетели на стадии 1/8, уступив в серии пенальти англичанам, передают Вести.

"Мы всегда знали, на что способны и прекрасно выступили на этом чемпионате, — сказал Пекерман, — Я никогда не говорю о будущем, по крайней мере точно не сегодня. Мы выложились, проделали огромную, тяжелую работу. Можем говорить только об этом матче и больше ни о чем".

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