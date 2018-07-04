Казахстанец склонил к групповому сексу колумбийку, представившись богатым японцем в Москве

Подозреваемый добровольно предоставил снятые материалы следствию, согласившись сотрудничать.

Уроженец города Жезказгана Карагандинской области в ходе баталий ЧМ-2018 по футболу в Москве попал в сексуальный скандал. Подробности распространяются в соцсетях, сообщает ИА "NewTimes.kz".

В соцсетях распространяется документ, в котором говорится о задержании в Москве жителя Карагандинской области по подозрению в незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов. Уточняются и пикантные обстоятельства, в результате которых это произошло.

"В ходе допроса подозреваемый пояснил, что он в составе группы лиц, находящихся с ним в приятельских отношениях, выдавая себя за состоятельного гражданина Японии и разговаривая при этом по-казахски, склонил гражданку Колумбии к групповому сексу. В процессе данного акта производил фото- и видеосъемку", — говорится в документе, распространяющемся в соцсетях.

Из документа следует, что подозреваемый добровольно предоставил снятые материалы следствию, согласившись сотрудничать. Кроме того, мужчина признал свою вину.

"Задержанный пояснил, что ввиду языкового барьера не понял просьбу гражданки Колумбии об удалении фото- и видеоматериалов. Кроме того, потерпевшая была очень довольна и оставила свои контакты в социальных сетях и электронный адрес", — говорится в документе.

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