Стали известны главные транжиры чемпионата мира в России

Как отмечает Visa, абсолютными рекордсменами по тратам стали болельщики из России.

Платежная система Visa, которая является официальным партером FIFA, подсчитала, сколько денег потратили болельщики за время группового этапа чемпионата мира по футболу. Рейтинг опубликован на странице компании в Twitter, передает LentaRu.

Как отмечает Visa, абсолютными рекордсменами по тратам стали болельщики из России. Всего на стадионах и фестивалях россияне, расплачиваясь банковскими картами, потратили 510,5 миллиона рублей.

За отечественными болельщиками следуют фанаты из латиноамериканских стран: Мексики (74,3 миллиона рублей), Перу (31,3 миллиона рублей), Аргентины (31,3 миллиона рублей), Колумбии (20,2 миллиона) и Бразилии (18,7 миллиона рублей).

Также немало потратили австралийцы (20 миллионов рублей) и англичане (19,9 миллиона рублей). А самыми скромными оказались болельщики из Туниса, Сенегала, Нигерии и Марокко.

Ранее Visa подсчитала, что иностранцы в первые дни чемпионата потратили в Москве по картам 1,7 миллиарда рублей. Самыми щедрыми были признаны гости из США, Китая и Мексики.

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