Форвард Реала снял один из самых дешёвых номеров отеля в Саранске

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Лидер португальцев переночевал в недорогом номере перед матчем с командой Ирана, завершившимся вничью 1:1.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время пребывания в Саранске отказался от номера "люкс" и предпочёл дешёвые апартаменты за 4300 рублей, передает Life.
Команда Португалии проводила в столице Мордовии заключительный матч группового этапа против сборной Ирана. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
После матча сообщалось, что болельщики азиатской команды громко кричали и мешали спать португальским игрокам, но руководство гостиницы опровергло данную информацию, сказав, что такого не могло произойти, так как отель оборудован современной системой звукоизоляции.
Сборная Португалии проиграла в 1/8 финала команде Уругвая и покинула чемпионат мира.
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