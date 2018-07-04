Форвард Реала снял один из самых дешёвых номеров отеля в Саранске

Лидер португальцев переночевал в недорогом номере перед матчем с командой Ирана, завершившимся вничью 1:1.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время пребывания в Саранске отказался от номера "люкс" и предпочёл дешёвые апартаменты за 4300 рублей, передает Life.

Команда Португалии проводила в столице Мордовии заключительный матч группового этапа против сборной Ирана. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

После матча сообщалось, что болельщики азиатской команды громко кричали и мешали спать португальским игрокам, но руководство гостиницы опровергло данную информацию, сказав, что такого не могло произойти, так как отель оборудован современной системой звукоизоляции.

Сборная Португалии проиграла в 1/8 финала команде Уругвая и покинула чемпионат мира.

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