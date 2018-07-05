Колоритные болельщики ЧМ-2018

А вы следите за событиями чемпионата мира по футболу?

Основное внимание на чемпионате мира по футболу, конечно, приковано к самой игре. Но если на секунду отвлечься и обвести взглядом трибуны, то можно увидеть не меньше интересного: шляпы, рога, перья, замысловатые костюмы и загримированные лица, а главное — неподдельные и яркие эмоции: улыбки и слезы, счастье и горе, которые иногда сменяют друг друга с удивительной скоростью. А все потому, что футбольный болельщик — это судьба. Убедитесь сами.

AdMe.ru собрал фотографии самых впечатляющих футбольных фанатов с чемпионата мира по футболу — 2018.

Есть фанаты, которым недостаточно просто нарисовать флаг своей страны на щеке. Колумбийский болельщик на игре между Колумбией и Сенегалом

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Мексиканские фанаты тоже не мелочатся

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Япония проиграла Бельгии 3:2

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Но зато выиграла у Колумбии

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Юный перуанский болельщик на матче Дания — Перу

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Болельщица на матче Иран — Португалия

© EastNews

После матча Бразилия — Мексика. Счет 2:0 в пользу Бразилии

© EastNews

Хорватская девушка переживает за свою страну на матче с Исландией

© EastNews

Перуанский болельщик пытается подсказать своей команде верный ход в игре с Австралией

© EastNews

Маленький аргентинец недоволен ходом игры в матче Аргентина — Нигерия

© EastNews

Японские болельщики приходят на стадион с пакетами для мусора и после матча делают уборку

© EastNews

Бельгийский болельщик после того, как Германия проиграла Южной Корее и вылетела с чемпионата мира

© NewNarKotik/Pikabu

Мексиканского болельщика не пустила на чемпионат жена. И тогда друзья взяли с собой его картонную копию

© Ingue Su Matrushka/Facebook

Балерины Большого театра смотрят матч между Россией и Испанией за кулисами во время балета «Раймонда»

Балерины Большого театра смотрели матч Россия – Испания прямо во время своего выступления! А как и где вы болели за нашу сборную? #ЧМ2018 pic.twitter.com/Kn63InK5U8 — РИА Новости (@rianru) 2 июля 2018 г.

Испанский фанат расстроен проигрышем своей страны

© EastNews

Московское метро после победы России над испанцами

© Reuters

Бонус: болельщики с хот-догами и в кокошниках, которых показали по телевизору во время матча Россия — Испания, стали мемом и прославились

© mashawelle/Twitter

© martin_camera/Twitter

© Армен Ханоянц/Facebook

Иностранные футбольные болельщики в России не только развлекаются, но и делают добрые дела. Например, американец подарил российскому фанату инвалидное кресло за $ 10 тыс.

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