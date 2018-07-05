Колоритные болельщики ЧМ-2018

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
А вы следите за событиями чемпионата мира по футболу?
Основное внимание на чемпионате мира по футболу, конечно, приковано к самой игре. Но если на секунду отвлечься и обвести взглядом трибуны, то можно увидеть не меньше интересного: шляпы, рога, перья, замысловатые костюмы и загримированные лица, а главное — неподдельные и яркие эмоции: улыбки и слезы, счастье и горе, которые иногда сменяют друг друга с удивительной скоростью. А все потому, что футбольный болельщик — это судьба. Убедитесь сами.
AdMe.ru собрал фотографии самых впечатляющих футбольных фанатов с чемпионата мира по футболу — 2018.
Есть фанаты, которым недостаточно просто нарисовать флаг своей страны на щеке. Колумбийский болельщик на игре между Колумбией и Сенегалом
Мексиканские фанаты тоже не мелочатся
Япония проиграла Бельгии 3:2
Но зато выиграла у Колумбии
Юный перуанский болельщик на матче Дания — Перу
Болельщица на матче Иран — Португалия
После матча Бразилия — Мексика. Счет 2:0 в пользу Бразилии
Хорватская девушка переживает за свою страну на матче с Исландией
Перуанский болельщик пытается подсказать своей команде верный ход в игре с Австралией
Маленький аргентинец недоволен ходом игры в матче Аргентина — Нигерия
Японские болельщики приходят на стадион с пакетами для мусора и после матча делают уборку
Бельгийский болельщик после того, как Германия проиграла Южной Корее и вылетела с чемпионата мира
Мексиканского болельщика не пустила на чемпионат жена. И тогда друзья взяли с собой его картонную копию
Балерины Большого театра смотрят матч между Россией и Испанией за кулисами во время балета «Раймонда»
Балерины Большого театра смотрели матч Россия – Испания прямо во время своего выступления! А как и где вы болели за нашу сборную? #ЧМ2018 pic.twitter.com/Kn63InK5U8— РИА Новости (@rianru) 2 июля 2018 г.
Испанский фанат расстроен проигрышем своей страны
Московское метро после победы России над испанцами
Бонус: болельщики с хот-догами и в кокошниках, которых показали по телевизору во время матча Россия — Испания, стали мемом и прославились
Иностранные футбольные болельщики в России не только развлекаются, но и делают добрые дела. Например, американец подарил российскому фанату инвалидное кресло за $ 10 тыс.
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